Терри рассказал о необычном указании Моуринью для защитников во время работы в «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал о совместной работе в лондонском клубе с португальским тренером Жозе Моуринью.



«Моуринью хотел побеждать. Ему было наплевать на остальное, он делал всё для победы. Помню, было правило на случай, если мы выигрывали 1:0 и мяч летел в нашу штрафную. Два защитника сталкивались в борьбе за мяч и после этого падали на газон. В таком случае не нужно было уходить за пределы поля.



И вот в последние 10-15 минут матча он говорит нам с Гари Кэхиллом: «Когда мяч будет в штрафной, сталкивайтесь друг с другом и падайте. Вас обоих не заставят выйти за пределы поля».



Честно, мы никогда не слышали об этом правиле. И вот мяч в штрафной, я выбиваю его головой, Гари падает. Думаю: «Лучше и мне упасть». Я падаю на газон, и судья говорит: «Вы оба – с поля». Я сказал: «Нет, это не по правилам, спроси у бокового арбитра».



Моуринью был впереди всех в таких деталях. Лучшие тренеры всегда находят эти маленькие лазейки. Невероятно. Если мы вели в 2-3 мяча к перерыву с некоторыми командами, например, с «Тоттенхэмом», он говорил: «Идите и прикончите их, заставьте их страдать сегодня», – приводит слова Терри Goal.

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