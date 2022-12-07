Форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может продолжить карьеру во Франции

Ивуарийский нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может покинуть Англию для продолжении своей карьеры. Как сообщает 90min, 30-летним футболистом интересуется ряд французских клубов, в числе которых «ПСЖ», «Монако» и «Марсель».
Приоритетом для Захи, действующий контракт которого истекает в июне 2023 года, является выступление в Лиге чемпионов. Ранее на него претендовали некоторые клубы английской Премьер-лиги, в том числе «Челси», но теперь отъезд в другую страну кажется более вероятным. Также за футболистом следят два клуба из Германии — дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг», которые будут готовы предложить ему место в стартовом составе.
В текущем сезоне Заха провёл 16 матчей за «орлов» в английском чемпионате, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
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