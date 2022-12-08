Франсуа Камано может перейти в «Нант»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может перейти во французский «Нант». Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, боссы «Нанта» заинтересованы в гвинейце. Французская сторона уже инициировала переговоры о возможном переходе, при этом в Камано также заинтересованы другие иностранные клубы.



В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей в Российской Премьер-Лиги. В них он забил 2 гола. В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» он провёл 139 матчей, забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач. В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи.

Ранее сообщалось, что Камано перейдёт во французский «Труа».