Франсуа Камано может перейти в «Нант»
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано может перейти во французский «Нант». Об этом сообщает L’Équipe.
По информации источника, боссы «Нанта» заинтересованы в гвинейце. Французская сторона уже инициировала переговоры о возможном переходе, при этом в Камано также заинтересованы другие иностранные клубы.
В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей в Российской Премьер-Лиги. В них он забил 2 гола. В 2014 году Франсуа перешёл в «Бастию», в составе которой провёл 50 матчей и забил восемь голов. Летом 2016-го Камано стал игроком «Бордо». Всего за «Бордо» он провёл 139 матчей, забил 30 мячей и отдал 14 голевых передач. В 2013 году в возрасте 17 лет Камано дебютировал за сборную Гвинеи.
Ранее сообщалось, что Камано перейдёт во французский «Труа».
Новость по темеИсточник: Франсуа Камано перейдёт из «Локомотива» в «Труа»
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