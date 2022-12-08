«Бавария» намерена продлить контракт с полузащитником Джамалом Мусиалой, об этом сообщил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.



Действующий контракт с 19‑летним игроком рассчитан до лета 2026 года.



«Мы разговаривали с матерью Джамала и его агентством и сказали, что счастливы иметь его в составе. Мы хотим сесть и обсудить его будущее в «Баварии» после чемпионата мира‑2022», — приводит слова Салихамиджича Bild.



Мусиала в текущем сезоне принял участие в 22 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. В составе сборной Германии футболист выступил на чемпионате мира в Катаре, команда выбыла из борьбы после групповой стадии. Полузащитник сыграл во всех трёх матчах немецкой команды и стал автором одной результативной передачи.

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