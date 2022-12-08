«Крылья Советов» зимой сыграют товарищеские матчи с командами из Венгрии и Сербии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о предстоящих сборах самарской команды в Турции.



«Я люблю играть побольше с иностранными командами, — отметил Осинькин. — Это дает возможность посмотреть на футбол под другим углом. У нас много легионеров. Там другой футбол, с другими акцентами. Нам надо уметь реагировать на то, как играет соперник. Умение подстраиваться под соперника, обладающего определенным стилем, выходит на первый план. Футбол становится очень сложным.



Много команд, которые могут менять расстановку, акценты в игре. Мы должны на это реагировать. Игры с соперниками из других стран позволяют попадать в такую ситуацию чаще. На футбол надо смотреть под разным углом. Плюс у нас много молодых, которым не хватает опыта попадания под разных соперников. Футбол меняется и надо уметь перестраиваться.



У нас уже есть пару команд из Венгрии и Сербии, с которыми предварительно договорились. Раньше было больше возможностей, но и сейчас мы находим таких партнеров», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

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