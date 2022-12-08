Английский журналист: Захарян — классный, поэтому «Челси» хочет его и после ухода Тухеля

Английский журналист StandardSport Низар Кинселла высказался о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».



«Захарян — классный игрок, поэтому «Челси» хочет его и после ухода Тухеля. Возможный трансфер — инициатива клуба. Владельцы хотят его приобрести. «Челси» уже подписывал несколько похожих молодых игроков. Это невероятно, как лондонцам постоянно удаётся делать такие трансферы. Захарян идеально вписывается в стратегию «Челси», — сказал Кинселла в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Арсен Захарян был близок к переходу в лондонский клуб в минувшее трансферное окно, однако стороны не пришли к соглашению. В конце ноября появилась информация, что россиянин согласовал с «Челси» долгосрочный контракт.



Напомним, Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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