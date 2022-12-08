Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании в ближайшие дни

Наставник сборной Испании Луис Энрике оставит свою должность после неудачи «фурии рохи» на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Напомним, что испанцы проиграли в 1/8 финала мундиаля сборной Марокко, уступив в серии послематчевых пенальти. Соглашение с Энрике рассчитано до конца декабря, однако не будет продлено, сообщает El Larguero. Ожидается, что в течение 24-48 часов уход 52-летнего специалиста состоится официально, а главным претендентом на роль его преемника называется Луис де ла Фуэнте, ныне руководящий молодёжной сборной Испании.
Энрике работает со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством «фурия роха» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.
Танец игроков сборной Испании. Видеоролик:
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