Роберто Мартинес может стать новым главным тренером сборной Испании

Бывший наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес может сменить Луиса Энрике на посту главного тренера национальной команды Испании.



Напомним, что подопечные 52-летнего специалиста не сумели пробиться в четвертьфинал ЧМ-2022 в Катаре, уступив в послематчевой серии пенальти сборной Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).



Ранее СМИ сообщали, что Луис Энрике с высокой вероятностью оставит свою должность. По информации Onda Cero, если это действительно случится, одним из претендентов на роль наставника «фурии рохи» станет Роберто Мартинес, который не сумел вывести команду Бельгии из группы на текущем мундиале.



1 декабря Мартинес сообщил, что покинул пост наставника бельгийцев. С ним команда дошла до полуфинала чемпионата мира в России, в котором уступила сборной Франции, а затем в матче за третье место оказалась сильнее англичан.

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