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Источник: защитник ЦСКА Фукс интересен трём клубам из Бразилии

Источник: защитник ЦСКА Фукс интересен трём клубам из Бразилии
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Защитник московского ЦСКА Бруно Фукс может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересованы сразу три клуба из Бразилии, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, бразильские клубы уже готовы сделать ЦСКА официальное предложение по Фуксу. При этом названия клубов не уточняются.

Напомним, Фукс выступает за ЦСКА с лета 2020 года. Контракт футболиста с армейской командой рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего бразильца в € 1,8 млн.

В нынешнем сезоне Бруно провёл за ЦСКА восемь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Всего за два года Фукс провёл в составе ЦСКА 19 матчей.

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