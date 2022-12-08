Самая сексуальная футболистка в мире выбрала, кто лучше, Месси или Роналду

22-летняя нападающая клуба «Грассхоппер» и женской сборной Хорватии Ана Мария Маркович выбрала лучшего футболиста в мире, сравнив нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси с форвардом национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду? Криштиану. Есть только один седьмой номер», — написала Маркович в своём «твиттере», ответив на вопрос болельщиков.
Месси в текущем сезоне провёл 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач. За сборную Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре нападающий забил три гола и сделал один результативный пас в четырёх матчах.
Роналду забил три гола и сделал две голевые передачи в 16 матчах за «Манчестер Юнайтед» и забил один гол в четырёх играх на мундиале 2022 года в Катаре.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро
- 8 декабря 2022
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