Источник: РФС и Министерство спорта обсуждают ужесточение лимита на легионеров в футболе

Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в Российской лиге в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова. Ведомство хочет, чтобы РФС обосновал необходимость текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных команд отказываются выступать в России. Сообщается, что лимит на легионеров может быть ужесточён уже в следующем сезоне.

С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.