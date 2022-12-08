Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: РФС и Министерство спорта обсуждают ужесточение лимита на легионеров в футболе

Источник: РФС и Министерство спорта обсуждают ужесточение лимита на легионеров в футболе
Комментарии

Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз (РФС) обсуждают возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ ближайшем будущем, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, правительство РФ не устраивает качество иностранных футболистов, выступающих в Российской лиге в текущей ситуации. Данная тема уже обсуждалась на уровне министра Олега Матыцина и главы РФС Александра Дюкова. Ведомство хочет, чтобы РФС обосновал необходимость текущего лимита в ситуации, когда многие игроки национальных команд отказываются выступать в России. Сообщается, что лимит на легионеров может быть ужесточён уже в следующем сезоне.

С сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

На ЧМ-2022 куча судейских скандалов. Россия может показать миру, как их избежать На ЧМ-2022 куча судейских скандалов. Россия может показать миру, как их избежать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022