Онопко: думал, сыграем стыки ЧМ-2022. Но Польша, Чехия и Швеция начали истерить

Тренер сборной России Виктор Онопко признался, что верил в допуск национальной команды к стыковым матчам отбора на чемпионат мира — 2022. Напомним, по решению ФИФА Россия была отстранена от стыков квалификации на мундиаль из-за политической ситуации. Таким образом, российская национальная команда потеряла шанс побороться за выход на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я думал, что мы все-таки сыграем стыки с Польшей, что нас до них допустят. Пусть даже на нейтральном поле. А потом Польша, Чехия и Швеция начали истерить. Но даже после дисквалификации я понимал, что сборная должна жить и собираться.

Когда со сборной России снимут бан? Я надеюсь год — максимум. Будем биться за выход на ЧМ 2026.», — приводит слова Виктора Онопко Sport24.