Иванов: в России меняют лимит на легионеров каждый год. Над нами весь мир смеётся!

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов оценил идею ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
«У нас хотят ужесточить лимит на легионеров? В мировом футболе нет лимита на легионеров. В РПЛ ещё год даже не поиграли при новом лимите, надо же сначала попробовать, а потом ужесточать.
Правительство не устраивает качество легионеров? У нас пока ничего не планируется. Что, бразильцы в «Зените» или иностранцы в «Спартаке» плохие? В «Урале», я считаю, тоже хорошие легионеры.
Мы меняем лимит почти каждый год. Теперь меняем сегодня, затем завтра введём новый лимит. Как вы не можете понять, что над нами уже весь мир смеётся!» — приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, с сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по формуле «13+12». В командах может быть не более 12 иностранных футболистов и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.
- 8 декабря 2022
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