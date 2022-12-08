Капитан «Ахмата» Семёнов назвал победу над «Зенитом» лучшим матчем команды в 2022 году
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Капитан грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги и назвал три лучших матча своей команды на этом отрезке.
«Как бы оценил первую часть сезона для «Ахмата»? Как-то скомкано. Бывали очень яркие матчи, выигрывали у «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» на выезде. Потом проиграли «Пари НН». Могли достичь большего. Есть какое-то чувство неудовлетворения.
Топ-3 лучших матча «Ахмата» в 2022 году? Матч с «Зенитом» на выезде, где мы победили. Победная игра с «Краснодаром». Пока только эти две игры отметил бы. Третью тяжело найти», — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».
После 17 сыгранных туров «Ахмат» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 26 очков.
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