Объявлен рейтинг клубов РПЛ по посещаемости матчей в первой части сезона-2022/2023

«Зенит» — самая посещаемая команда в первой части сезона-2022/2023. В среднем домашние матчи сине-бело-голубых посещают более 34 тысяч болельщиков. Подмосковные «Химки» имеют худший показатель посещаемости домашних игр среди всех клубов Российской Премьер-Лиги.

Рейтинг клубов РПЛ по средней посещаемости домашних матчей в сезоне-2022/2023: