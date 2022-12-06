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Объявлен рейтинг клубов РПЛ по посещаемости матчей в первой части сезона-2022/2023

Объявлен рейтинг клубов РПЛ по посещаемости матчей в первой части сезона-2022/2023
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«Зенит» — самая посещаемая команда в первой части сезона-2022/2023. В среднем домашние матчи сине-бело-голубых посещают более 34 тысяч болельщиков. Подмосковные «Химки» имеют худший показатель посещаемости домашних игр среди всех клубов Российской Премьер-Лиги.

Рейтинг клубов РПЛ по средней посещаемости домашних матчей в сезоне-2022/2023:

  1. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 34 029 болельщиков.
  2. «Краснодар» (Краснодар) – 24 336 болельщиков.
  3. «Динамо» (Москва) – 17 481 болельщик.
  4. «Факел» (Воронеж) – 16 564 болельщика.
  5. «Спартак» (Москва) – 12 584 болельщика.
  6. ЦСКА (Москва) – 11 604 болельщика.
  7. «Локомотив» (Москва) — 8959 болельщиков.
  8. «Ахмат» (Грозный) – 8126 болельщиков.
  9. «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – 7901 болельщик.
  10. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 6471 болельщик.
  11. «Крылья Советов» (Самара) – 5696 болельщиков.
  12. «Оренбург» (Оренбург) – 5148 болельщиков.
  13. «Торпедо» (Москва) – 4339 болельщиков.
  14. «Урал» (Екатеринбург) – 4059 болельщиков.
  15. «Сочи» (Сочи) – 3586 болельщиков.
  16. «Химки» (Химки) – 2292 болельщика.
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