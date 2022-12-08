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Луис де ла Фуэнте — новый главный тренер сборной Испании по футболу

Луис де ла Фуэнте — новый главный тренер сборной Испании по футболу
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Федерация футбола Испании объявила о назначении Луиса де ла Фуэнте на пост главного тренера национальной команды страны.

Ранее де ла Фуэнте работал с юниорскими и молодёжными сборными Испании. Специалист приступит к исполнению своих обязанностей в основной сборной по окончании чемпионата мира в Катаре. На этом посту Луис де ла Фуэнте сменил предыдущего главного тренера Луиса Энрике, который был уволен после вылета сборной в 1/8 финала мундиаля 2022 года в Катаре.

Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании становилась серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Новый тренер дебютирует во главе основной сборной в мартовских матчах отбора к чемпионату Европы 2024 года в Германии с Норвегией и Шотландией.

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