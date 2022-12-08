«Мне 71, и я действительно выгляжу как бог». Ван Гал — о завершении тренерской карьеры

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал завершение своей карьеры по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«По идее я остановлюсь. Я вернулся в сборную ради страны, потому что она была в нужде. Но никогда не говори никогда. Хочу упомянуть про Дика Адвоката. Он даже старше меня, но недавно устроился на работу. Если я получу большой вызов, то может случиться так, что я мог бы ещё немного поработать. Мне 71 год, и я действительно выгляжу как бог. Не могли бы вы так же перевести это на арабский язык?», — приводит слова ван Гала De Telegraaf.
Напомним, в четвертьфинале чемпионата мира Нидерланды сыграют со сборной Аргентины. Встреча состоится в пятницу, 9 декабря, начало — в 22:00 мск.
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