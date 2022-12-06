Они об этом не пожалеют? Сборная Нидерландов готовится к встрече с Месси на яхте. Фото

3 декабря сборная Нидерландов обыграла команду США со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Её следующий соперник – Аргентина, с которой голландцы встретятся 9 декабря на стадионе «Лусаил». Главный тренер «оранжевых» Луи ван Гал не только мучит команду тренировками в преддверии важного матча, но и позволяет игрокам весело развлечься. Рассказываем, как прошёл один из дней футболистов сборной Нидерландов в Катаре.
Как сборная Нидерландов отдыхает перед матчем с Аргентиной
У игроков сборной Нидерландов в пятницу важный день. Они могут разрушить все мечты аргентинских футболистов и Лионеля Месси о трофее чемпионата мира и выйти в полуфинал ЧМ в третий раз за 12 лет. Чтобы не грузить себя постоянными мыслями о сопернике, главный тренер Луи ван Гал отправился в понедельник, 5 декабря, вместе с игроками на прогулку в море на роскошной яхте.
Официальный аккаунт сборной Нидерландов в соцсетях поделился фотографиями и видео с футболистами. Они в хорошем настроении и без каких-либо признаков тревоги перед одним из самых важных матчей на турнире. На одном из фото Мемфис Депай, Вирджил ван Дейк, Тирелл Маласиа, Стивен Бергвейн, Коди Гакпо и Юрриен Тимбер были запечатлены за карточной игрой UNO.
Депай, ван Дейк, Маласиа, Бергвейн, Гакпо и Тимбер
Фото: twitter.com/OnsOranje
На другом – ван Дейк, Маласиа и Бергвейн в компании других партнёров по сборной ныряют в воду. Некоторые попробовали катание на сапах, но, судя по фото, безуспешно. Луи ван Гал не мешал игрокам проводить время вместе и наблюдал за происходящим с палубы.
Сборная Нидерландов
Фото: twitter.com/OnsOranje
Впрочем, не на всех лицах царила улыбка. Таким, например, фотограф запечатлел Дензела Думфриса. Возможно, правый полузащитник сборной Нидерландов задумался, как ему в пятницу противостоять защитнику Маркосу Акунье. В матче с США Думфрис забил гол и сделал две результативные передачи. Нет сомнений, что он хочет повторить подобный результат и с Аргентиной.
Дензел Думфрис
Фото: twitter.com/OnsOranje
Понедельник был последним выходным для игроков сборной Нидерландов. До матча с Аргентиной их ждут три дня плодотворной работы. Болельщики оценили затею тренерского штаба отправиться на яхту и «разгрузиться».
«Заслуженно, «львы»!!! Хорошо отдохните, чтобы стать чемпионами!!!» – написал в комментариях фанат с ником Gaby93Gaby.
«Прекрасные парни, наслаждайтесь. И позже бейтесь за нашу страну! Боритесь, друзья, мы с вами! Держите их за горло, этих аргентинцев!» – напутствовал пользователь rijnders_rob.
«Наслаждайтесь! Вы заслужили это!» – констатировал Ben de Bel.
«Просто обыграйте Аргентину», – написал Emmanuel KAKIRA.
- 6 декабря 2022
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