Джузеппе Бергоми: если бы Италия была на ЧМ, то точно бы оказалась в 1/4 финала

Чемпион мира 1982 года и бывший футболист «Интера» Джузеппе Бергоми поделился воспоминания о невыходе сборной Италии на мундиаль в Катаре, а также о том, до какой стадии могла бы дойти команда, если всё-таки смогла бы квалифицироваться на турнир.
«Это печально для тех парней, которые выиграли Евро, а затем попали в группу, которая на бумаге была легкой, но не смогли из неё выйти. Я не думаю, что было высокомерие с их стороны, тем более, что я хорошо знаю Роберто Манчини, но в современном футболе это игра с такими тонкими нюансами. Если бы в одной из встреч мяч попал бы в штангу и залетел в сетку, мы бы сейчас были на турнире.
У нас хороший состав, несколько хороших молодых игроков, но мы видели, что другие национальные сборные, такие как Германия и Испания, также испытывают трудности с центральным нападающим, как и мы. Думаю, если бы мы были на чемпионате мира, то точно оказались бы в восьмёрке лучших», — приводит слова Бергоми Football Italia.
Подопечные Роберто Манчини не смогли напрямую квалифицироваться на турнир, заняв второе место в группе, а в стыковых матчах уступили Северной Македонии (0:1).
- 8 декабря 2022
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