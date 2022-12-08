Юпамекано — о Джуде Беллингеме: он очень быстро набирается опыта

Защитник сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано поделился мнением о будущем противостоянии с полузащитником Англии Джудом Беллингемом во время матча 1/4 финала чемпионата мира. Оба выступают в немецкой Бундеслиге: англичанин играет за дортмундскую «Боруссию», а француз — за «Баварию». Также Юпамекано рассказал об особых указаниях тренера трёхцветных Дидье Дешама.
«Я знаю его, мы играли друг против друга. Вы знаете, что противостоянии «Баварии» и «Боруссии» — это настоящая война. Он очень хороший игрок, талантливый. Он участвует во всех матчах, которых возможно, и быстро набирается опыта. Это будет хороший поединок.
Тренер [Дидье Дешам] посоветовал мне давать указания игрокам на поле. Я начал делать это на тренировках, а затем и в играх. Как защитник, игра происходит перед вами, поэтому вы всегда можете отдавать команды своим товарищам по команде. Я делаю это в «Баварии», так почему бы не делать и здесь», — приводит слова Юпамекано Bayern&Germany.
- 8 декабря 2022
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