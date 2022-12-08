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Агент Ди Лоренцо: игрок хотел бы выступать за «Наполи» до конца своей карьеры

Агент Ди Лоренцо: игрок хотел бы выступать за «Наполи» до конца своей карьеры
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Марио Гиуфредди, агент крайнего защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, рассказал, что его клиент хотел бы играть за неаполитанский клуб до конца своей карьеры.

«Мы выразили клубу своё желание: Ди Лоренцо хотел бы завершить карьеру здесь, в Неаполе. Будем смотреть, хотят ли в руководстве того же. Ничто не считается само собой разумеющимся, но когда дело доходит до Ди Лоренцо, то мы говорим об игроке, у которого в последние годы было так много возможностей, так много запросов от других клубов, но он никогда не рассматривал их, потому что решил остаться в Неаполе из-за любви, которую он испытывает к этому городу. У него ещё очень долгая карьера впереди, но его главное желание — закончить карьеру и остаться в Неаполе на всю жизнь», — цитирует агента журналист Альфредо Педулла.

Ди Лоренцо выступает за «Наполи» с 2019 года, перейдя в клуб из «Эмполи». В этом сезоне защитник провёл за клуб 21 встречу во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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