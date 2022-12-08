Агент Ди Лоренцо: игрок хотел бы выступать за «Наполи» до конца своей карьеры

Марио Гиуфредди, агент крайнего защитника «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, рассказал, что его клиент хотел бы играть за неаполитанский клуб до конца своей карьеры.

«Мы выразили клубу своё желание: Ди Лоренцо хотел бы завершить карьеру здесь, в Неаполе. Будем смотреть, хотят ли в руководстве того же. Ничто не считается само собой разумеющимся, но когда дело доходит до Ди Лоренцо, то мы говорим об игроке, у которого в последние годы было так много возможностей, так много запросов от других клубов, но он никогда не рассматривал их, потому что решил остаться в Неаполе из-за любви, которую он испытывает к этому городу. У него ещё очень долгая карьера впереди, но его главное желание — закончить карьеру и остаться в Неаполе на всю жизнь», — цитирует агента журналист Альфредо Педулла.

Ди Лоренцо выступает за «Наполи» с 2019 года, перейдя в клуб из «Эмполи». В этом сезоне защитник провёл за клуб 21 встречу во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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