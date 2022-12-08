Эвра: чувствую, что Франция разгромит Англию. Остановить Мбаппе будет сложно

Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра накануне матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с Англией рассказал, как остановить французского форварда Килиана Мбаппе.



«Думаю, что это будет интересная игра, в которой Англии придётся беспокоиться о Килиане Мбаппе, а Франция должна следить за Сака и Фоденом. Можете сказать мне, что Кайл Уокер собирается остановить Мбаппе, поскольку он очень хорошо сделал это с Неймаром в Лиге чемпионов — но я знаю, что Килиан просто сместится в центр. Там он будет играть против Джона Стоунза и Гарри Магуайра, который будет трудно его остановить. Я чувствую, что Франция разгромит Англию. У англичан есть шанс, но я буду удивлён, если они выиграют.



Как остановить Мбаппе? У меня нет ответа. Когда он играет на фланге, его невозможно остановить. Чтобы такое произошло, у Килиана должен быть плохой день. Уокер может быть уверен в себе и говорить, что сдержит его, что он быстр и силён, но Мбаппе найдёт способ обыграть его.



Я надеюсь, что Килиан переместится в центр, потому что два центральных защитника сборной Англии точно не смогут с ним справиться. Ему ещё нужно учиться для игры в центре нападения — он не любит, когда получает мяч, а за спиной уже защитник. Он не использует своё тело должным образом, этого у него ещё нет. Чтобы остановить Килиана, когда он в центре атаки, нужно постоянно быть рядом с ним, выводить его из себя, фолить. Он не любит этого, но остановить Мбаппе будет сложно», — приводит слова Эвра Goal.

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