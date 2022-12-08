Хуан Лильо: если бы Камерун и Бразилия поменялись формами, никто бы не увидел разницы

Хуан Лильо, ассистент главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, поделился мнением об играх сборных на чемпионате мира в Катаре, приведя в пример матч между сборными Бразилии и Камеруна (победа африканской команды 1:0).

«Сейчас всё глобализировано. На клубном уровне, если вы поедете на тренировку в Норвегию или в Южную Африку, все установки везде будет одинаковыми. «Осмотрись, чтобы найти пространство», «пройди здесь, пройди там».

Мы, тренеры, обладаем слишком большим влиянием. Это невыносимо. У нас есть свои собственные идеи, и мы говорим, что поддерживаем их, чтобы помочь футболистам понять игру. Чушь собачья! Они должны понимать игру так, как сами её понимают.

Мы даже не осознаём, какой беспорядок устроили. Мы глобализировали методологию до такой степени, что она проникла на чемпионаты мира: если бы вы заставили игроков Камеруна и Бразилии поменять футболки в перерыве между таймами, никто бы не увидел разницы. Может быть, поменялись бы татуировки или цвет волос, но не выступление. Обе команды играли в два касания, как их и тренировали», — написал Лильо в своей колонке для The Athletic.