Ассистент Гвардиолы: Испания так опасалась пропустить атаку Марокко, что боялась рисковать

Хуан Лильо, ассистент главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, проанализировал матч 1/8 чемпионата мира между сборными Марокко и Испании, который завершился победой африканской команды в серии послематчевых пенальти — 3:0.

«Подход Марокко заключался в том, что, когда мяч находился в 50 метрах от ворот соперника, они действовали так, как будто находились в 10 метрах от них. Многие команды делали подобное на этом чемпионате мира. Марокко не очень глубоко сидело в матче с Испанией, иногда они защищались в 10 метров за пределами своей штрафной.

Сейчас все говорят о нижнем блоке, верхнем блоке… Единственные блоки, которые я знаю, — это многоквартирные дома. С гаражом? Без гаража? Это стремление найти словарный запас, который затрудняет понимание футбола, выводит меня из себя. Какой бы блок ни был у Марокко, это было множество игроков, работающих в связке друг с другом, проявляющих невероятное желание не открывать пространства. Испанцы так беспокоились о том, что их поймают на контратаке, что на самом деле не рисковали некоторыми проходами вглубь обороны соперника», — написал Лильо в своей колонке для The Athletic.