Капитан «Ахмата» Семёнов: два года при Талалаеве вся команда жила в стрессе

Капитан «Ахмата» Андрей Семёнов высказался о конфликте с бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.
«Какие отношения у меня с Талалаевым? Никаких. Мы не попрощались с ним, когда он уходил. Не хочу об этом тренере ничего говорить. Два года вся команда жила в стрессе, какие-то подводные течения постоянно. Тяжелый период. На этом всё», — приводит слова Семёнова «РБ Спорт».
Талалаев возглавлял «Ахмат» с июля 2020-го по сентябрь 2022 года. Из-за конфликта в последние месяцы работы Талалаева в клубе Семёнов лишился капитанской повязки.
Сейчас Талалаев возглавляет московское «Торпедо». Ранее тренер работал в «Ахмате», «Крыльях Советов», «Химках», «Тамбове», «Волге» и ряде других российских команд. Последним место работы специалиста перед «Торпедо» стал «Ахмат», который уволил тренера в сентябре 2022 года.
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