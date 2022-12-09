Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бобёр: Пиняев выглядит полноправным игроком сборной России, а не 18-летним мальчиком

Бобёр: Пиняев выглядит полноправным игроком сборной России, а не 18-летним мальчиком
Комментарии

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высоко оценил потенциал 18-летнего нападающего самарской команды Сергея Пиняева. По мнению экс-футболиста, Пиняев уже выглядит как полноправный игрок сборной России, а не как молодой парень.

«Сергей очень сильно повзрослел в психологическом плане. Возможно, из‑за той болезни, которую он недавно перенёс, возможно, уже адаптировался к требованиям высшей лиги. По своим качествам Пиняев очень перспективный, взрывной, быстрый игрок, который индивидуально может решить эпизод.

Важно было планомерно подпускать его к играм, чтобы он не надломился психологически, не получил травму в столь юном возрасте. Всё это тренерский штаб делал, и сегодня Пиняев выглядит не как 18‑летний мальчик, а как полноправный игрок и член сборной России.

Сможет ли Пиняев уехать в Европу? Конечно, все данные у него для этого есть. Если он будет таким же образом подходить к развитию карьеры, не нырять в омут с головой, то мы можем увидеть его в топовом европейском чемпионате. Главное, чтобы он не выбирал команду, где может сесть на скамейку или поехать по арендам», — приводит слова Бобра «Матч ТВ».

Новость по теме
Аршавин — об игре Пиняева: мне он больше напоминает Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022