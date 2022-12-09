Бобёр: Пиняев выглядит полноправным игроком сборной России, а не 18-летним мальчиком

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр высоко оценил потенциал 18-летнего нападающего самарской команды Сергея Пиняева. По мнению экс-футболиста, Пиняев уже выглядит как полноправный игрок сборной России, а не как молодой парень.



«Сергей очень сильно повзрослел в психологическом плане. Возможно, из‑за той болезни, которую он недавно перенёс, возможно, уже адаптировался к требованиям высшей лиги. По своим качествам Пиняев очень перспективный, взрывной, быстрый игрок, который индивидуально может решить эпизод.



Важно было планомерно подпускать его к играм, чтобы он не надломился психологически, не получил травму в столь юном возрасте. Всё это тренерский штаб делал, и сегодня Пиняев выглядит не как 18‑летний мальчик, а как полноправный игрок и член сборной России.

Сможет ли Пиняев уехать в Европу? Конечно, все данные у него для этого есть. Если он будет таким же образом подходить к развитию карьеры, не нырять в омут с головой, то мы можем увидеть его в топовом европейском чемпионате. Главное, чтобы он не выбирал команду, где может сесть на скамейку или поехать по арендам», — приводит слова Бобра «Матч ТВ».