Бобёр: классно будет, если Месси сможет завоевать Кубок мира
Поделиться
Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2022 в Катаре. По его словам, турнир не вызывает для него большого интереса из-за отсутствия в нём сборной России. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА.
«К сожалению, не так много игр удаётся посмотреть. Да и, конечно, того ажиотажа и интереса, который был, когда в турнире участвовала сборная России, сейчас нет. Сейчас больше интересуюсь с тренерской точки зрения. Смотрю за тем, какие схемы используют команды.
Болею ли за кого-то? Нет, но классно будет, если Месси сможет завоевать Кубок мира. Французы, думаю, тоже одни из фаворитов», — приводит слова Бобра «Матч ТВ».
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:51
-
12:47
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:13
-
12:09
-
11:56
-
11:42
-
11:42
-
11:32
-
11:27
-
11:17
-
11:13
-
10:55
-
10:54
-
10:26
-
10:23
-
10:16
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:53
-
09:43
-
09:31
-
09:21
-
09:11
-
08:30
-
08:30
Партнерский контент