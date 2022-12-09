Бобёр: классно будет, если Месси сможет завоевать Кубок мира

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился впечатлениями от чемпионата мира — 2022 в Катаре. По его словам, турнир не вызывает для него большого интереса из-за отсутствия в нём сборной России. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА.

«К сожалению, не так много игр удаётся посмотреть. Да и, конечно, того ажиотажа и интереса, который был, когда в турнире участвовала сборная России, сейчас нет. Сейчас больше интересуюсь с тренерской точки зрения. Смотрю за тем, какие схемы используют команды.



Болею ли за кого-то? Нет, но классно будет, если Месси сможет завоевать Кубок мира. Французы, думаю, тоже одни из фаворитов», — приводит слова Бобра «Матч ТВ».