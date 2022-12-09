Украинец Зозуля перешёл в команду из третьего дивизиона чемпионата Испании

Украинский нападающий Роман Зозуля стал игроком клуба «Райо Махадаонда», который выступает в Сегунде Б — третьем дивизионе чемпионата Испании.

Как информирует официальный сайт клуба, Зозуля подписал контракт до конца сезона-2022/2023. Украинец присоединился к новой команде на правах свободного агента.

«Чтобы усилить линию нападения, мы подписали забивного нападающего с большим международным опытом. Он — эксперт в серебряной категории испанского футбола. Добро пожаловать в новый дом, Роман!» — написала пресс-служба «Райо Махадаонда».

Напомним, ранее Зозуля выступал за испанские «Фуэнлабраду», «Реал Бетис» и «Альбасете». До переезда в Испанию украинский форвард выступал в составе киевского «Динамо».