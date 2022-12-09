Дешам: Мбаппе может решить исход матча. Англичане будут играть по нему

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам спрогнозировал действия обороны национальной команды Англии в очном четвертьфинальном матче. Он заявил, что команда Гарета Саутгейта попытается сдерживать нападающего «трёхцветных» Килиана Мбаппе.
«Я полагаю, что англичане примут меры, как и наши предыдущие четыре соперника. Килиан обладает сверхспособностью: он может решить исход матча.
В последней игре, где он был не в лучшей форме по сравнению с первыми двумя, он сделал разницу. Поймите: не только Килиан может взять верх и воспользоваться слабостью в рядах англичан», – цитирует наставника RMC Sport.
10 декабря на ЧМ-2022 по футболу в рамках 1/4 финала встретятся сборные Англии и Франции. Начало игры — в 22:00 мск.
Самые дорогие футболисты чемпионата мира 2022 года:
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