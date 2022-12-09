Алдонин: проводя чемпионат мира зимой, нужно учитывать потребность футболистов в отдыхе

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на предложение бывшего тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера проводить каждый чемпионат мира зимой.
«Если между чемпионатами будет достаточный перерыв для отдыха футболистов и подготовки к чемпионату мира, то можно рассмотреть идею Арсена Венгера. Но точно не в середине и не в конце декабря. Мне кажется, такой формат турнира очень травмоопасный для футболистов, особенно для футболистов топ-уровня, которые практически весь сезон радуют нас своей потрясающей игрой и огромным количеством матчей.
Думаю, европейские страны не смогут принимать чемпионаты мира. Но сложно сделать так, чтобы всем было удобно. Здесь нужно учитывать территориально, где будет проходить, но если зимой – тогда нужно приостанавливать чемпионаты и продлевать их на лето. Проводя чемпионат мира зимой, нужно учитывать потребности футболистов — у них должен быть отдых, время на подготовку к сезону и его проведение», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 9 декабря 2022
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