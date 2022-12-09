Полиция Москвы возбудила уголовное дело после избиения вратаря «Казанки»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту избиения 20-летнего голкипера «Казанки» Александра Касьяненко, сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, Касьяненко, который является воспитанником московского «Локомотива» и выступает за вторую команду железнодорожников — «Казанку», вступил в конфликт возле одного из магазинов Москвы 22 ноября. Молодой голкипер получил удар в лицо, после чего ему потребовалась медицинская помощь. Позже Касьяненко обратился в полицию с заявлением.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого — обидчиком футболиста оказался 27-летний москвич Руслан Ш. Его в обвиняют по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», наказание по ней может составить до трёх лет лишения свободы.

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