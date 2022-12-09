Восемь из девяти последних игр Хорватии в плей-офф на Евро и ЧМ перешли в экстра-тайм
Поделиться
Восемь из девяти из последних восьми матчей сборной Хорватии в плей-офф чемпионатов Европы и мира перешли в экстра-тайм. В эти минуты хорваты встречаются с командой Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022. После основного времени команды не выявили сильнейшего — 0:0. Идёт экстра-тайм, Неймар вывел сборную Бразилии вперёд — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
1. Евро-2008 vs Турция (1/4 финала)
2. Евро-2016 vs Португалия (1/8 финала)
3. ЧМ-2018 vs Дания (1/8 финала)
4. ЧМ-2018 vs Россия (1/4 финала)
5. ЧМ-2018 vs Англия (1/2 финала)
6. ЧМ-2018 vs Франция (финал) — без экстра-тайма
7. Евро-2020 vs Испания (1/8 финала)
8. ЧМ-2022 vs Япония (1/8 финала)
9. ЧМ-2022 vs Бразилия (1/4 финала)
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:48
-
19:35
-
19:35
-
19:34
-
19:19
-
19:18
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:25
-
18:21
-
18:13
-
18:07
-
17:57
-
17:51
-
17:41
-
17:40
-
17:33
Партнерский контент