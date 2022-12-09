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Хорватия в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира

Хорватия в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира
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Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. В серии пенальти сильнее оказалась европейская сборная.

Хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/2 финала в 1998 и 2018 годах. С 1998 года только Германия чаще выходила в полуфинал мундиаля. Немцы играли в 1/2 финала четыре раза, французы — три.

Сборная Хорватии встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч также состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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