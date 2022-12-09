Юный болельщик в форме Хорватии утешил Неймара после поражения Бразилии

Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии.

После финального свистка на поле появился юный болельщик в форме сборной Хорватии и утешил одну из главных звёзд «селесао» — Неймара.

Неймар открыл счёт в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную отыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.



Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. Мислав Оршич прострелил от угла штрафной на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович — на 72-й минуте.



Хорватия встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч также состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.