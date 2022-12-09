Юный болельщик в форме Хорватии утешил Неймара после поражения Бразилии

Сегодня, 9 декабря, сборные Хорватии и Бразилии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии.
После финального свистка на поле появился юный болельщик в форме сборной Хорватии и утешил одну из главных звёзд «селесао» — Неймара.
Неймар открыл счёт в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную отыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.
Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. Мислав Оршич прострелил от угла штрафной на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович — на 72-й минуте.
Хорватия встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч также состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
- 9 декабря 2022
-
22:20
-
22:11
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:11
-
21:11
-
21:08
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:44
-
20:43
-
20:30
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:52
-
19:48