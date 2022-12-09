Фанаты Аргентины на стадионе празднуют вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022
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Болельщики сборной Аргентины, находящиеся на стадионе «Лусаил Айконик», эмоционально восприняли вылет сборной Бразилии с чемпионата мира. Бразильцы в четвертьфинале турнира проиграли Хорватии (1:1, 4:2 пен.). Аргентина на этой стадии играет с Нидерландами.
Напомним, в полуфинале турнира Хорватия сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина. Аргентинцы и бразильцы — финалисты последнего Кубка Америки. Тогда победу в турнире одержали первые благодаря точному удару Анхеля Ди Марии.
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Финал турнира пройдёт на стадионе, который сегодня, 9 декабря, принимает матч между Аргентиной и Нидерландами.
Фанаты Аргентины поют перед игрой с Нидерландами. Видеоролик:
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