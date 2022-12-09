Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси делит второе место по числу голевых передач на ЧМ. До лидера Марадоны — одна

Месси делит второе место по числу голевых передач на ЧМ. До лидера Марадоны — одна
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдал голевую передачу в матче четвертьфинала чемпионата мира с Нидерландами. Для 35-летнего футболиста это седьмой результативный пас в 24-й игре на турнирах. По этому показателю он делит вторую строчку среди лучших ассистентов чемпионатов мира.

На первом месте — его соотечественник Диего Марадона с восемью передачами. Также семь голевых передач на чемпионатах мира записали на свой счёт Гжегож Лято (Польша) и Пьер Литтбарски (Германия). Они расположились в таблице чуть выше из-за того, что потратили меньше времени.

Напомним, Месси на чемпионатах мира забил девять голов. Он второй бомбардир в истории сборной Аргентины на этом турнире, больше только у Габриэля Батистуты — 10.

Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик:

Удивительные совпадения! Теория, почему Месси и Аргентина выиграют чемпионат мира – 2022 Удивительные совпадения! Теория, почему Месси и Аргентина выиграют чемпионат мира – 2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022