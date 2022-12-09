Месси делит второе место по числу голевых передач на ЧМ. До лидера Марадоны — одна

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдал голевую передачу в матче четвертьфинала чемпионата мира с Нидерландами. Для 35-летнего футболиста это седьмой результативный пас в 24-й игре на турнирах. По этому показателю он делит вторую строчку среди лучших ассистентов чемпионатов мира.
На первом месте — его соотечественник Диего Марадона с восемью передачами. Также семь голевых передач на чемпионатах мира записали на свой счёт Гжегож Лято (Польша) и Пьер Литтбарски (Германия). Они расположились в таблице чуть выше из-за того, что потратили меньше времени.
Напомним, Месси на чемпионатах мира забил девять голов. Он второй бомбардир в истории сборной Аргентины на этом турнире, больше только у Габриэля Батистуты — 10.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик:
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