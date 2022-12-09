Лионель Месси обогнал Пеле по числу голевых передач в плей-офф чемпионатов мира
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отдал голевую передачу в матче четвертьфинала чемпионата мира с Нидерландами. Для 35-летнего форварда это пятая результативная передача в матчах плей-офф мундиаля. По этому показателю он обогнал бывшего бразильского нападающего Пеле (4). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.
Напомним, Месси также отдал седьмую голевую передачу на всех стадиях турнира и вышел среди лучших ассистентов турнира за всю историю на второе место, которое делит с Гжегожем Лято (Польша) и Пьером Литтбарски (Германия). Только у Диего Марадоны (8) больше результативных передач на чемпионатах мира.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик:
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