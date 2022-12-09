Фото: реакция Месси на новость, что Бразилия пропустила от Хорватии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси эмоционально отреагировал на информацию о том, что сборная Бразилии пропустила гол в овертайме четвертьфинального матча с национальной командой Хорватии.
Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. Мислав Оршич прострелил от угла штрафной на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович — на 72-й минуте.
«Шашечные» оказались сильнее пентакампеонов в серии пенальти. В составе команды Златко Далича в серии 11-метровых отличились Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич.
Родриго не реализовал свой удар в послематчевой серии, его удар взял голкипер «шашечных» Доминик Ливакович. Каземиро и Педро Абреу оказались сильнее вратаря европейцев, а Маркиньос бил последним. Его удар угодил в штангу.
- 9 декабря 2022
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