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В матче Нидерланды — Аргентина установлен рекорд ЧМ по количеству показанных карточек

В матче Нидерланды — Аргентина установлен рекорд ЧМ по количеству показанных карточек
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В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре был установлен рекорд мировых первенств по количеству показанных карточек, сообщает Opta Sports.

Судья за время матча выписал 15 предупреждений, семь из которых получили голландцы, а восемь — аргентинцы.

Предыдущий рекорд принадлежал матчу между сборными Камеруна и Германии на чемпионате мира 2002 года — тогда было показано 12 жёлтых и две красные карточки.

Напомним, победу по итогам матча завоевала сборная Аргентины. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии.

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