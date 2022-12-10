В матче Нидерланды — Аргентина установлен рекорд ЧМ по количеству показанных карточек

В матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре был установлен рекорд мировых первенств по количеству показанных карточек, сообщает Opta Sports.



Судья за время матча выписал 15 предупреждений, семь из которых получили голландцы, а восемь — аргентинцы.



Предыдущий рекорд принадлежал матчу между сборными Камеруна и Германии на чемпионате мира 2002 года — тогда было показано 12 жёлтых и две красные карточки.



Напомним, победу по итогам матча завоевала сборная Аргентины. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.



В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии.