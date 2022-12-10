Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.



Таким образом, Аргентина чаще всех побеждала в серии послематчевых пенальти на чемпионатах мира (пять побед из шести). Только сборная Испании (четыре) чаще проигрывала по пенальти, чем Нидерланды (одна победа из четырёх).



Сборная Аргентины в полуфинале чемпионата мира встретится с командой Хорватии.



Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в серии пенальти.

Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией: