Родриго Де Пауль: Аргентина собралась после тяжёлого поражения на старте чемпионата мира

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Пауль высказался о выходе в полуфинал чемпионата мира в Катаре. В напряжённом четвертьфинальном матче команда Лионеля Скалони сумела обыграть Нидерланды. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти «оранжевые» допустили два промаха, а аргентинцы один: 4:3 — победа южноамериканской команды.
«Я отвечаю на поле – там для меня лучшее место. Меня переполняют эмоции, потому что я очень много работаю ради таких моментов. Играть в полуфинале чемпионата мира – такое бывает не каждый день.
Мы изначально рассчитывали пройти весь путь до конца. Наша команда уже многого добилась. Мы смогли собраться после тяжёлого поражения в самом начале. Будем надеяться, эти невероятные моменты продолжатся», — приводит слова Де Пауля пресс-служба сборной Аргентины.
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