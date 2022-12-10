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Месси: Луи ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол

Месси: Луи ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал главного тренера Нидерландов Луи ван Гала.

«Есть много деталей, которые вы понимаете на поле.

Я вам говорю, ван Гал пускает пыль в глаза, что его команда играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать мяч на самых высоких игроков», – приводит слова Месси Marca.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 Аргентина одержала победу над сборной Нидерландов в серии пенальти и в полуфинале встретится с командой Хорватии.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий

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