«Я в восторге». Кавазашвили — о возможном получении Промесом российского гражданства

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что нападающий красно-белых Квинси Промес может получить российское гражданство.
«Я в восторге от этого, положительно отношусь. Обязательно нужно ему дать паспорт. Сможет он сыграть за сборную России или нет – это другой вопрос, человек хочет стать гражданином России, почему бы ему не дать паспорт?
В нашем государстве у него нет никакого нарушения, для этого даже не нужен никакой опрос среди болельщиков. Значит, ему паспорт получать приятно и прекрасно, много иностранцев получают паспорта и никто не обращает внимания», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.
В составе «Спартака» Промес выиграл все главные российские турниры: чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. На счету нидерландского форварда 200 матчей за московский клуб, в которых он забил 98 голов и сделал 48 результативных передач. Промес ранее был заигран за сборную своей страны.
- 10 декабря 2022
-
05:28
-
05:21
-
05:19
-
05:00
-
04:59
-
04:53
-
04:45
-
04:38
-
04:25
-
04:23
-
04:21
-
04:19
-
04:04
-
03:44
-
03:19
-
02:52
-
02:32
-
02:24
-
01:59
-
01:57
-
01:46
-
01:38
-
01:34
-
01:33
-
01:27
-
01:26
-
01:24
-
01:22
-
01:15
-
01:13
-
01:12
-
00:58
-
00:53
-
00:47
-
00:27