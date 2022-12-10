«Я в восторге». Кавазашвили — о возможном получении Промесом российского гражданства

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию, что нападающий красно-белых Квинси Промес может получить российское гражданство.



«Я в восторге от этого, положительно отношусь. Обязательно нужно ему дать паспорт. Сможет он сыграть за сборную России или нет – это другой вопрос, человек хочет стать гражданином России, почему бы ему не дать паспорт?



В нашем государстве у него нет никакого нарушения, для этого даже не нужен никакой опрос среди болельщиков. Значит, ему паспорт получать приятно и прекрасно, много иностранцев получают паспорта и никто не обращает внимания», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.



В составе «Спартака» Промес выиграл все главные российские турниры: чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. На счету нидерландского форварда 200 матчей за московский клуб, в которых он забил 98 голов и сделал 48 результативных передач. Промес ранее был заигран за сборную своей страны.

Новость по теме Источник: Квинси Промес может получить российский паспорт