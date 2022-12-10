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Александр Глеб — о ЧМ: Хорватия, конечно, может взять титул, почему бы и нет

Александр Глеб — о ЧМ: Хорватия, конечно, может взять титул, почему бы и нет
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Бывший футболист сборной Беларуси и «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал победу сборной Хорватии над Бразилией в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Честно говоря, проход сборной Хорватии читался. У хорватов очень опытная, сильная и грамотная команда, там играют топовые футболисты. Я был уверен, что сборной Бразилии легко не будет.

Я бы не назвал такой результат провалом для бразильцев, на чемпионате мира слабых команд не бывает, они не играли против какой-то средней сборной. Хорватия очень достойный и сильный соперник. Играли по большому счёту две равные команды, и победила Хорватия.

Хорватия, конечно, может взять титул, почему бы и нет», – приводит слова Глеба Metaratings.

Основное и дополнительное время матча Бразилия – Хорватия закончилось вничью, а в серии пенальти точнее оказались футболисты европейской сборной. В полуфинале мирового первенства хорваты сыграют со сборной Аргентины.

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