Александр Глеб: Ливакович сейчас один из лучших на чемпионате мира

Бывший футболист сборной Беларуси и «Барселоны» Александр Глеб отметил роль голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича в победе над сборной Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре.



«Ливакович сейчас один из лучших на чемпионате мира, он молодец. На данный момент он красавчик, тянет сборную Хорватии. Там все игроки достойные. Это заслуга всей команды, что против Бразилии все 120 минут команда смотрелась очень достойно», – приводит слова Глеба Metaratings.



Основное и дополнительное время матча Бразилия – Хорватия закончилось вничью, а в серии пенальти Ливакович отразил один удар бразильцев. В предыдущем раунде плей-офф голкипер хорватов отбил три послематчевых пенальти в исполнении японских футболистов.

Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией: