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Карпин высказался о работе женщин-судей на чемпионате мира в Катаре

Карпин высказался о работе женщин-судей на чемпионате мира в Катаре
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение о работе представительниц слабого пола в качестве арбитров на ЧМ-2022 в Катаре.

«Трудно судить по двум играм. Могу назвать с десяток судей-мужчин, которые тоже не дотягивают до уровня. Ну и что? Судить из-за того, что у какой-то женщины-судьи был плохой матч… У мужчин тоже были провальные матчи, сто процентов, — цитирует Карпина Sport24.

Напомним, Стефани Фраппар стала одной из шести женщин-арбитров, которых привлекли к работе на катарском мундиале. Именно этой француженке доверили обслуживать игру заключительного тура группового этапа мирового первенства Коста-Рика – Германия. Кэти Несбитт стала ассистентом судьи на матче плей-офф между сборными Англии и Сенегала.

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