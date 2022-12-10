Карпин: большое количество добавленного времени в матчах ЧМ — это странно и неожиданно

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал об отношении к большому количеству добавленного к основному времени матчей времени во время игр чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Глобально это было странно. Но опять же, это было не во всех матчах. Это было неожиданно для всех. Я не считаю это нужным. С другой стороны, если есть реальные задержки времени из-за травм или VAR, когда смотрят повтор восемь минут, то надо добавлять восемь минут. Здесь я полностью согласен.
Как это скажется на игре и тренерской работе возможный переход к чистому времени? Не думаю, что что-то сильно поменяется. Мы же знаем, что чистое игровое время, когда мяч находится в игре, — около 60 минут. То, о чём я слышал, — сделать чистое время 60 минут. В конце концов то на то и будет», — приводит слова Карпина Sport24.
- 10 декабря 2022
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