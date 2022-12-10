Голкипер Нидерландов Нопперт — о пенальти Месси: это просто мастерство, снимаю шляпу

Вратарь сборной Нидерландов Андрис Нопперт прокомментировал поражение в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:2, 3:4 — по пенальти).
«Горжусь ли я? Нет. Я лишь благодарен за то, что смог испытать это. Я благодарен тренеру, сборной и Нидерландам. Что касается серии пенальти, думаю, мы можем часами говорить об этом, но в итоге это просто лотерея. Конечно, я понимаю, что вратарь может немного на это повлиять. Но возьмём, к примеру, Месси. Он долго ждёт, пока ты выберешь угол, а потом ты либо стоишь на месте и смотришь, как мяч летит в ворота, либо оказываешься в другом углу. Это просто мастерство, так что снимаю шляпу», — приводит слова Нопперта NOS.nl.
Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию.
- 10 декабря 2022
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