«Самый ценный гол в моей жизни!» Бруно Петкович — о забитом мяче в ворота Бразилии

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился эмоциями от победы в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти). Петкович сравнял счёт на 117-й минуте.



«Я горел изнутри, я выпрыгивал из кожи. Я не могу описать это, самый ценный гол в моей жизни! Мой отец Яков всегда говорит, что я забью. Может быть, было бы лучше, если бы я чаще его слушал. И Ливи (Доминик Ливакович. — Прим. «Чемпионата») всегда облегчает нам драму, отбивая пенальти в начале серии, обычно это была драма. Мы чувствовали судороги, но проявили веру и характер — вот так мы можем всё», — приводит слова Петковича Sportske Novosti.

Сборная Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира сыграет с командой Аргентины. Встреча состоится во вторник, 13 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

Видео: Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией