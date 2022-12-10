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Вегорст: детская мечта каждого игрока сборной Нидерландов разбилась вдребезги

Вегорст: детская мечта каждого игрока сборной Нидерландов разбилась вдребезги
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Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст прокомментировал поражение в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:2, 3:4 — по пенальти). Форвард оформил дубль в этой встрече.

«Это должен был быть один из лучших вечеров в моей жизни. И как же это было близко. Очень печально, что всё заканчивается. Очень жаль.

В детстве каждый из нас мечтал о том, чтобы выступить на чемпионате мира. Это были три лучшие недели в моей профессиональной карьере. Мы мечтали об этом титуле и были близки. Это тяжело осознавать. Но случилось то, что случилось, и теперь мы едем домой. Детская мечта каждого из нас разбилась вдребезги. Но я очень благодарен команде и горжусь ею», — приводит слова Вегорста NOS.nl.

Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию.

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